Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %5,3 AZALDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde %8,3, özel amaçlı taşıtta %7,3, motosiklette %3,2 ve minibüste %2,2 artarken otobüste %48,7, kamyonda %22,8, kamyonette %14,6 ve otomobilde %10,2 azaldı.

VAN'DA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 490

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 76 bin 490 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 602'si otomobil, 6 bin 734'ü minibüs, 715'i otobüs, 21 bin 757'si kamyonet, 5 bin 762'si kamyon, 3 bin 828'i motosiklet, 819'u özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 273'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 425

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 bin 425 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 353'ü otomobil, bin 384'ü minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 328'i kamyonet, bin 701'i kamyon, bin 69'u motosiklet, 318'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 68'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 870

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 bin 870 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 119'u otomobil, bin 490'ı minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 945'i kamyonet, bin 790'ı kamyon, 716'sı motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 305'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 891

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 8 bin 891 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 201'i otomobil, bin 160'ı minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 63'ü kamyonet, bin 219'u kamyon, 500'ü motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %46,6 ARTTI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %109,9, minibüste %49,6, traktörde %39,6, otomobilde %21,6, kamyonette %20,9, özel amaçlı taşıtlarda %8,4 artarken kamyonda %2,1 ve otobüste %0,3 azaldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,0'ını motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi