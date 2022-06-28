Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 76 bin 490 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 425, Bitlis'te 22 bin 870, Hakkâri'de ise 8 bin 891 oldu.

GENEL 28.06.2022, 08:40
Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %5,3 AZALDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde %8,3, özel amaçlı taşıtta %7,3, motosiklette %3,2 ve minibüste %2,2 artarken otobüste %48,7, kamyonda %22,8, kamyonette %14,6 ve otomobilde %10,2 azaldı.

VAN'DA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 490

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 76 bin 490 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 602'si otomobil, 6 bin 734'ü minibüs, 715'i otobüs, 21 bin 757'si kamyonet, 5 bin 762'si kamyon, 3 bin 828'i motosiklet, 819'u özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 273'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 425

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 bin 425 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 353'ü otomobil, bin 384'ü minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 328'i kamyonet, bin 701'i kamyon, bin 69'u motosiklet, 318'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 68'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 870

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 bin 870 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 119'u otomobil, bin 490'ı minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 945'i kamyonet, bin 790'ı kamyon, 716'sı motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 305'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 891

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 8 bin 891 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 201'i otomobil, bin 160'ı minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 63'ü kamyonet, bin 219'u kamyon, 500'ü motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %46,6 ARTTI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %109,9, minibüste %49,6, traktörde %39,6, otomobilde %21,6, kamyonette %20,9, özel amaçlı taşıtlarda %8,4 artarken kamyonda %2,1 ve otobüste %0,3 azaldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,0'ını motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi

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