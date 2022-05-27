Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 76 bin 547 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 389, Bitlis'te 22 bin 842, Hakkâri'de ise 8 bin 922 oldu.

GENEL 27.05.2022, 08:48
Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,6'sını otomobil, %36,7'sini motosiklet, %11,3'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %0,5'ini otobüs, %0,3'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %21,4 ARTTI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %73,4, traktörde %13,2, otomobilde %4,1, otobüste %3,0, kamyonette %2,0 artarken minibüste %32,0 ve kamyonda %11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

VAN'DA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 547

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 76 bin 547 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 598'i otomobil, 6 bin 768'i minibüs, 718'i otobüs, 21 bin 796'sı kamyonet, 5 bin 774'ü kamyon, 3 bin 790'ı motosiklet, 825'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 278'i ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 389

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 34 bin 389 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 337'si otomobil, bin 386'sı minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 344'ü kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 60'ı motosiklet, 318'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 41'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 842

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 22 bin 842 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 107'si otomobil, bin 491'i minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 960'ı kamyonet, bin 782'si kamyon, 702'i motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 295'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 922

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 8 bin 922 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 208'i otomobil, bin 165'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 72'si kamyonet, bin 233'ü kamyon, 497'si motosiklet, 561'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 115'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %16,1 ARTTI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,3,  otobüste %12,6, özel amaçlı taşıtlarda %9,1 ve kamyonda %0,2 artarken minibüste %55,8, otomobilde %6,8, kamyonette %3,0 ve traktörde %1,3 azaldı. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,0'ını motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

bölgegazetesi

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