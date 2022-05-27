Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,6'sını otomobil, %36,7'sini motosiklet, %11,3'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %0,5'ini otobüs, %0,3'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %21,4 ARTTI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %73,4, traktörde %13,2, otomobilde %4,1, otobüste %3,0, kamyonette %2,0 artarken minibüste %32,0 ve kamyonda %11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

VAN'DA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 547

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 76 bin 547 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 598'i otomobil, 6 bin 768'i minibüs, 718'i otobüs, 21 bin 796'sı kamyonet, 5 bin 774'ü kamyon, 3 bin 790'ı motosiklet, 825'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 278'i ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 389

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 34 bin 389 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 337'si otomobil, bin 386'sı minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 344'ü kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 60'ı motosiklet, 318'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 41'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 842

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 22 bin 842 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 107'si otomobil, bin 491'i minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 960'ı kamyonet, bin 782'si kamyon, 702'i motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 295'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 922

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 8 bin 922 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 208'i otomobil, bin 165'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 72'si kamyonet, bin 233'ü kamyon, 497'si motosiklet, 561'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 115'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %16,1 ARTTI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,3, otobüste %12,6, özel amaçlı taşıtlarda %9,1 ve kamyonda %0,2 artarken minibüste %55,8, otomobilde %6,8, kamyonette %3,0 ve traktörde %1,3 azaldı. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,0'ını motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

bölgegazetesi