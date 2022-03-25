Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 76 bin 560 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 296, Bitlis'te 22 bin 760, Hakkâri'de ise 8 bin 942 oldu.
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %5,9'unu traktör, %3,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,2 AZALDI
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,7 ve traktörde %16,1 artarken minibüste %38,4, kamyonette %36,4, kamyonda %29,9, otomobilde %17,7, otobüste %12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda %5,7 azaldı.
VAN'DA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 560
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 76 bin 560 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 562'si otomobil, 6 bin 817'si minibüs, 716'sı otobüs, 21 bin 871'i kamyonet, 5 bin 777'si kamyon, 3 bin 697'si motosiklet, 827'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 293'ü ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 296
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 34 bin 296 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 236'sı otomobil, bin 395'i minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 352'si kamyonet, bin 749'u kamyon, bin 32'si motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 11'i ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 760
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 bin 760 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 42'si otomobil, bin 504'ü minibüs, 164'ü otobüs, 5 bin 968'i kamyonet, bin 778'i kamyon, 695'i motosiklet, 337'si özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 272'si ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 942
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 8 bin 942 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 215'i otomobil, bin 170'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 82'si kamyonet, bin 240'ı kamyon, 491'i motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 114'ü ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,3 AZALDI
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %43,1, motosiklette %15,6 ve kamyonda %5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %32,0, traktörde %31,2, otomobilde %19,4 ve kamyonette %11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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