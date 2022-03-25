Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %5,9'unu traktör, %3,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,2 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,7 ve traktörde %16,1 artarken minibüste %38,4, kamyonette %36,4, kamyonda %29,9, otomobilde %17,7, otobüste %12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda %5,7 azaldı.

VAN'DA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 560

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 76 bin 560 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 562'si otomobil, 6 bin 817'si minibüs, 716'sı otobüs, 21 bin 871'i kamyonet, 5 bin 777'si kamyon, 3 bin 697'si motosiklet, 827'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 293'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 296

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 34 bin 296 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 236'sı otomobil, bin 395'i minibüs, 204'ü otobüs, 7 bin 352'si kamyonet, bin 749'u kamyon, bin 32'si motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 11'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 760

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 bin 760 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 42'si otomobil, bin 504'ü minibüs, 164'ü otobüs, 5 bin 968'i kamyonet, bin 778'i kamyon, 695'i motosiklet, 337'si özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 272'si ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 942

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 8 bin 942 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 215'i otomobil, bin 170'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 82'si kamyonet, bin 240'ı kamyon, 491'i motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 114'ü ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,3 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %43,1, motosiklette %15,6 ve kamyonda %5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %32,0, traktörde %31,2, otomobilde %19,4 ve kamyonette %11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bölgegazetesi