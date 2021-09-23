Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bini geçti

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,2'sini otomobil, %30,6'sını motosiklet, %13,8'ini kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %18,0 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda %15,6, motosiklette %3,5 artarken otomobilde %26,9, kamyonda %23,4, kamyonette %23,3, traktörde %9,3 ve minibüste %6,4 azaldı.

VAN'DA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 77 BİN 9

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 77 bin 9 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 9'u otomobil, 6 bin 982'si minibüs, 691'i otobüs, 22 bin 22'si kamyonet, 5 bin 838'ü kamyon, 3 bin 580'i motosiklet, 830'u özel amaçlı taşıtlar ve 9 bin 338 ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 275

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 bin 275 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 234'ü otomobil, bin 415'si minibüs, 206'sı otobüs, 7 bin 387'si kamyonet, bin 739'u kamyon, bin 1'i motosiklet, 315'i özel amaçlı taşıtlar ve 12 bin 978'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 768

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 bin 768 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 83'ü otomobil, bin 511'i minibüs, 160'ı otobüs, 5 bin 991'i kamyonet, bin 777'si kamyon, 670'i motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar ve 4 bin 238'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 9 BİN 53

Hakkari'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 9 bin 53 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 237'si otomobil, bin 197'si minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 141'i kamyonet, bin 274'ü 'kamyon, 465'i motosiklet, 572'si özel amaçlı taşıtlar ve bin 97'si ise traktörden oluşuyor. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %25,0, motosiklette %15,5 artarken özel amaçlı taşıtlarda %84,2, otobüste %38,2, minibüste %20,1, otomobilde %18,3, traktörde %16,1 ve kamyonette %2,9 azaldı.

Van Bölge Gazetesi