Van'da toplu taşımada kredi kartıyla ödeme dönemi başlıyor!

Toplu taşıma araçlarını kullanırken ödeme sırasında yetersiz bakiye, evde unutulan ulaşım kartları, kart dolum kuyrukları gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşlara Van Büyükşehir Belediyesi artık toplu taşımada kredi kartıyla ödeme yapılabileceği müjdesini verdi.

Birçok ilde hayata geçirilen uygulama 20 Aralık itibari ile Van'da da uygulanmaya başlanacak. Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle 'temassız' özelliği bulunan (VİSA ve MASTERCARD) kartlarını toplu taşımada kullanabilecek" denildi.