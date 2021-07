Van'da teknesi batan kaptan konuştu

Van Gölü’nde günlük tur yapan Jack Sparrow adlı tekne, dün aldığı 30 kişilik bir grupla limandan çıkarken fırtınaya yakalandı. Bir anda başlayan fırtınada tüm işlevleri kaybedilen tekne, ikinci bir tekne yardımıyla kıyıya yanaştırıldı. Kıyıya yanaştırılırken karaya oturan teknede bulunan 30 kişi, can yelekleri giydirilerek halat yardımıyla tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda karaya oturan tekne ise parçalara ayrıldı.

“Rüzgar bizi karaya doğru sürükledi”

Van’da en lüks ve görkemli tekne olarak hizmet veren Jack Sparrow adlı teknenin parçalanması görenleri üzdü. Olay anını İHA muhabirine anlatan teknenin kaptanı Sinan Kaptan, teknesini hiçe sayarak insanların canını kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi. Kaptan, “Bu tekne Kaptan Jack Sparrow adlı bir tekneydi. Bu teknemizi Aydın Didim’den yükleyip getirdim. Van’ın turizmine yakışır bir tekneydi. Buraya getirmemizin sebebi ise Edremit’te turizmi canlandırmak, Edremit’e yakışır bir tekne olmasıydı ve Edremit’i kaldırabilecek potansiyelde bir tekneydi. Görselliğiyle, kapasitesiyle, güzelliğiyle gerçekten güzel bir tekneydi. Zaten insanlar geldi gördü, tura çıkanlar gördü tekneyi. Maalesef nasip değilmiş, dün çıktığımız zaman çok güzel bir hava vardı. Öyle aman aman bir hava yoktu. Bizim burada zaten turlarımız Edremit civarı yarım saatte bir oluyor ve yarım saat sürüyor. Yani uzak bölgeye gitmeyecektik. 30 yolcumuz vardı. Tura çıktık. Tura çıkmadan önce de havayı kontrol ettik ve güzeldi, rüzgar yoktu. Biz çıktıktan 3-4 dakika sonra poyraz başladı. Limanı çıktıktan 300 metre sonra poyraz bizi etkisi altına aldı. Tornistan hiçbir şekilde işlem görmüyordu, motor gücünü tamamen kaybetti. Rüzgar çok güçlü olduğu için motorun gücü yetmedi. Rüzgar bizi karaya doğru sürükledi. Bizim için önemli olan insanlarımızın canı, biz de bunun çabasını verdik” dedi.

“Can maldan önemlidir”

“Kumsala sürmedik, kumsala sürseydik orada dalga boyutu yüksek olduğu için tekneyi alabora edip veya karaya atarsa insanlar içinden düşer, teknenin altında kalır riski ile taşlara doğru ikinci bir tekneden destek alarak sürükledik” diyen Kaptan, şöyle devam etti: