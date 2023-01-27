Van'da taş sanatı kursu açılıyor

Her yıl açtığı meslek edindirme kursları ile birçok genç, kadın ve çocuğu sanat, kültürel ve kişisel gelişim kursları ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir kursu daha Vanlılar ile buluşturuyor.

Hacıbekir Kültür Merkezinde 4 Şubat’ta başlayacak olan taş sanatı kursuna 31 Ocak 2023 tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresi üzerinden kayıt yapılabileceği bildirildi.

Deniz taşları ve doğal taşların süs eşyalarına dönüşeceği kursun profesyonel eğitmenlerin öncülüğünde 45 gün süreceği kaydedildi.iha