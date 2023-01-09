Van'da taksiciler müşteri beğenmiyor!
Van’da indi binde ücreti için 40 TL isteyen ticari taksiler, kentin gündeminden düşmüyor.
Kısa mesafede yolcu almaması, sergiledikleri davranışlar, turistlerden fazla ücret talep etmeleri, taksimetre açmamaları ve müşteride turist, yerli ayrımı yapmaları son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor.
Bizlerde WanHaber olarak vatandaşlara konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Vatandaşlar, "Taksiciler yakın mesafede müşteri almıyor, yol ücreti çok fazla ve yolcu seçiyorlar. Akşam ve gece vakitlerinde taksi duraklarını aradığımız zaman gideceğimiz mesafeyi kısa buluyorlarsa gelmiyorlar. Bazı şoförlerin ise üslupları kötü. Bu şekilde olmaması gerekiyor" diye konuştu.
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|44
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