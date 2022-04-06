Van'da Sekiz Top Bilardo Turnuvası sona erdi

Gözde Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara otuz iki lisanslı sporcu katıldı. Yaklaşık iki hafta süren müsabakalar sonucunda, Murat Curga ile Nedim Kaçak finale kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan ve çekişmeli geçen final müsabakasını kazanan Murat Curga, il şampiyonluğunu elde ederken, Nedim Kaçak ikinci oldu.

Turnuvada Ferit Erdede üçüncü olurken, dördüncülüğü ise Mehmet Sena Ataş aldı. Bilardo Van İl Temsilcisi Abdurrahman Akbulut, il seçmelerine otuz iki lisanslı sporcunun katıldığını kaydederek, direk Türkiye şampiyonasına katılım hakkı olan müsabakaların çekişmeli ve heyecanlı geçtiğine dikkat çekti. Akbulut, "Bütün sporcularımızı gösterdikleri performans ve mücadeleden dolayı kutlar, yıllarca bilardoya gönül vermiş, bilardonun ve bilardocuların nazını çeken Davut Gürel'e maçlarda görev alan hakem arkadaşlara da kendi teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvada dördüncü olan Mehmet Sena Ataş ise, ""Çok uzun yıllardır bilardo sevdalısıyım. Bu nedenle arkadaşım Mesut Kartal ile yarışma olduğunu sonradan öğrendik ve birlikte turnuvaya katılarak yarıştık. Kendisi son sekize kadar geldi. Ancak talihsiz bir şekilde elendi. Bundan sonraki yarışmalarda kendisine başarılar dilerim. Benim ise elde ettiğim skorlarla yarı finale kadar yükselmek nasip oldu.

Bu vesileyle benim için son derece keyifli bir turnuva oldu. Bu turnuvaya katılarak yarışan tüm arkadaşları tebrik ederim. Turnuvaya emek veren başta Gözde Bilardo işletmecisi Davut Gürel ve tüm hocalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Bilardo Federasyonu Van İl Temsilcisi Abdurrahman Akbulut taktim etti ve Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporculara başarılar diledi.

bölgegazetesi