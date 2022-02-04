Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde camilere akın etti.
Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Yukarı Norşin Camii'nde bir program düzenlendi. Camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan Van İl Müftü Yardımcısı Abdulselam Özdere, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üç aylar ve kandil gecelerinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu hatırlatan Özdere, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua ederken, cemaat yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.
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