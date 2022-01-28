Van'da rakamlarla anılan insanlar! Türkiye’nin en büyük kimsesizler mezarlığı

Daha iyi bir gelecek umuduyla ülkelerinden kaçan Afgan mültecilerin çetin yolculuğu devam ediyor. Türkiye'de 2021 yılında yakalanan düzensiz göçmenler arasında en büyük grubu Afganlar oluşturuyor.

Göç İdaresi'nin verilerine göre, 2021 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 162 bin 996. Yakalanan düzensiz göçmenlerden Afgan uyruklu olanların sayısı ise 70 bin 252. 20 Ocak 2022 tarihine kadar yakalan Afgan uyruklu göçmen sayısı ise 3 bin 977. Kilometrelerce yol yürüyen Afganlar, önce Pakistan’a, ardından İran’a, İran’dan da Türkiye’ye geçiş yapıyor.

Yaptıkları bu yolculuk için kaçakçılara yüklü miktarda ödeme yapan mülteciler, genelde Başkale, Saray, Çaldıran ve Özalp’ın köylerinden Türkiye’ye geliyor. Zorlu şartlar altında yolculuk yapan mülteciler kimi zaman kaçakçılar tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman ise donarak, trafik kazası geçirerek ya da boğularak hayatını kaybediyor.

Donarak hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çoğu zaman baharda karlar eridikten sonra gün yüzüne çıkıyor. Mülteciler için bu döngü hep böyle sürüyor. Değişen tek şey Seyrantepe Mezarlığı’ndaki onlarca mezar taşındaki rakamlar. Mezar taşlarının üzerinde isimler yazılmıyor çünkü Van Türkiye’nin en büyük ‘Kimsesizler Mezarlığı’na sahip. Bu mezarlıkta mülteciler, sayılarla, öldükleri yer ve tarih ile anılıyor. Saray, Çaldıran, Özalp, 1627, 1556, 1786, 2051... Bu döngü hep böyle devam ediyor ve mezarlık büyüyor. Zaman değişiyor, zamanla değişen tek şey mezarlıktaki mezar taşlarının rakamları oluyor.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL