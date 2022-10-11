Van'da memur olmayana kiralık ev yok!

Van’da ev bulamayan veya bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, son zamanlarda yetersiz konut ve getirilen bazı zor şartlar nedeniyle kiralık ev sıkıntısı yaşıyor. Barınacak ev bulamayan binlerce kişi çaresizlik içinde beklerken, ev bulan vatandaşlar da memur şartının yanı sıra “depozito” adı altında bir-iki yıla varan peşinatla karşılaşıyor.

Konut fiyatlarının yüzde 300’e varan oranda arttığı Van’da kiralık ev fiyatları, memur şartı ve “depozito” adı altında istenen peşinatlar vatandaşı mağdur ediyor. Konut ve geçim sıkıntısının yanı sıra konut sahiplerinin kiracılarda aradığı “memur şartı” birçok kişiyi evsiz bırakıyor. Van’da bütçelerine uygun ev bulamayan vatandaşlar, “Zaten kiralık ev bulamıyoruz.

Eğer tanıdığınız varsa daha evden çıkmadan evi tutabilirseniz tutarsınız yoksa ev bulmak çok zor. Ev bulsak da ‘memur olmanız gerekiyor’ diyorlar.” diyerek bu duruma tepki gösteriyor. Konut sahiplerinin bu tutumunu doğru bulmayan vatandaşlar, “Memur olmayan insan değil mi? Memur olmayanın barınma hakkı yok mu? Kirasını ödedikten sonra kiracının branşının ne önemi var? Biz ne ara bu hale geldik. Zaten kiralık ev sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de bu şartlarla mı karşılaşacağız?” diyerek serzenişte bulunuyor.

Ev sahiplerinin, kiracılarda “memur şartı” aradığına vurgu yapan emlakçılar ise söz konusu şartların gerekçesinin ödeme garantisi olduğunu belirtiyor. Kiralık dairelerde sorunların yalnızca kira bedelleri ile sınırlı kalmadığı kentte, bazı ev sahiplerinin kiracıda memur olma şartını araması yeni sıkıntılara yol açıyor.

Kamu çalışanı olmayanlara neredeyse kiralık evin verilmediği kentte, kara kara düşünen vatandaşlar artık ne yapacağını bilemez hale geldi. Ev sahiplerinin getirdiği memur şartı nedeniyle vatandaş ev bulamazken bu durum birçok kişinin mağdur olmasına neden oluyor.

VanBasın