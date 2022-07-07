Van'da kurban kesim noktaları belli oldu! İşte kurban kesimi yapılacak yerler

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kurban kesim noktalarını belirledi.

GENEL 07.07.2022, 13:44 07.07.2022, 13:58
Van'da kurban kesim noktaları belli oldu! İşte kurban kesimi yapılacak yerler

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması ve kurbanlıklarını usulüne uygun sağlıklı bir ortamda kesmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kurbanlıkların kesim noktalarını belirledi.

Kent genelinde İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı mezbahaneler başta olmak üzere İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde belirlenen 16 noktada vatandaşlar kurbanlıklarını kesebilecek. Merkez ilçeler dışında ise Büyükşehir Belediyesine bağlı mezbahanelerin olduğu Özalp, Erciş, Gevaş ve Başkale ilçelerinde kurbanlıklar randevu alınarak kesilebilecek.

İşte merkez ilçelerdeki kurban kesim noktaları;

Edremit ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) Yunus Emre Ortaokulu karşısı

2-Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 3’üncü etap son durak

3- Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ)10’ncu etap camii yanı

4- Erenkent Mahallesi(Yeni TOKİ) 14’ncu etap Çetiner Market yanı

5- Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) Erdemkent ilkokulu karşısı

6- Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ

İpekyolu ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Bostaniçi Mahallesi (Belediye mezbahanesi)

2- Bostaniçi Mahallesi Özsüerler mezbahanesi (Canlı hayvan Pazarı yanı)

3- İpekyolu ilçesindeki tüm oto yıkamalar

Tuşba ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Akköprü Mahallesi Yavuz Selim Sokak Mezarlık yanı (Etin dünyası)

2- Alaköy Mahallesi Et Balık Kurumu

3- Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi (Sinan Ayhan Aktamara oto yıkama)

4- Beyüzümü Mahallesi Köyüstü (Van Gölü Et Kombinası)

5- Akköprü Mahallesi Oğuzlar Sokak mezarlık yanı (Tuşba oto yıkama)

6- Erciş yolu üzeri Eski Meydan Suver Petrol yanı (Suver oto yıkama)

7- Kalecik Mahallesi Can Petrol yanı (Van Gölü Kur’an Kursu)

Kurbanlık satışları ise İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesindeki canlı hayvan pazarı başta olmak üzere, Tuşba ilçesinde iskele Mahallesi, Koç İlköğretim yanı, Abdurrahman Mahallesi Kinyas Kartal Bulvarı Eski Van gölü Fabrikası Yeri ve Oto Sanayi Sitesi Futbol sahası yanı ile Edremit İlçesi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3’üncü etap son  durak, 10’ncu etap camii yanı ve 14’ncu etap Çetiner Market yanı, Erdemkent Mahallesi Erdemkent ilkokulu karşısı ile Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ olmak üzere daha önce belirlenen alanlarda kurbanlık satışları devam ediyor.

Bölgegazetesi

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