Van'da "Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" programı düzenlendi

Tuşba ilçesinde Hz. Ebuzer Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa destek vererek namazda bir araya gelen vatandaşlar, İsveç'e tepkilerini dile getirdi.

Namaz sonrası Tuşba Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Belediye Başkanı Salih Akman, İsveç'in başkentindeki alçakça eylemi protesto ettiklerini söyledi.

Eyleme izin veren İsveç'i kınadıklarını belirten Akman, "Bu davranış insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir." ifadelerinin kullandı.

Edremit ilçesinde de vatandaşlar Ulu Cami'de bir araya geldi.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın da katıldığı programda namazın ardından dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye ekiplerince çorba ikram edilen vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.AA