Van'da kuaför açılışına ‘ayçiçek yağı’ gönderdi

Geçtiğimiz aylarda artan döviz kuruyla birlikte başta akaryakıt olmak üzere giyimden gıdaya birçok ürüne zam geldi. Her ne kadar döviz kuru düşüşe geçse de ürünlere yapılan zamlar düşmedi. Ayçiçek yağı başta olmak üzere gıda ürünlerine yapılan zamlar hâlâ devam ediyor.

Bu zamlar vatandaşı hem düşündürüyor hem de alternatif yollar aramaya sürüklüyor. Van’da yaşayan E.B. adlı vatandaş, arkadaşının kuaför açılışına hediye olarak 10 kilogramlık ayçiçek yağı gönderdi. Konuyla ilgili konuştuğumuz işletme sahibi Murat Aslan, hediyeyi ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirdi. Bu durumdan dolayı mutlu olduğunu da belirten Aslan, konunun bir taraftan da düşündürücü olduğunu ifade etti.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL