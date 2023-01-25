Van'da kimleri milletvekili olarak görmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Meclisten karar çıkmaması durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirten Erdoğan’ın açıklaması sonrası siyasi partilerde hareketlilik başladı. Türkiye’nin 81 ilindeki adayların beklediği seçim tarihinin açıklamasıyla birlikte aday adaylığı süreci de resmen başladı.

WanHaber’in geçtiğimiz gün yayınladığı “AK Parti’nin Van’da gösterebileceği 10 muhtemel aday” haberinden sonra Van’da da siyasi hareketlilik başladı. AK Parti ve CHP’den birçok isim aday adayı olduklarını lanse ederken, kulis çalışmaları da resmen başladı.

WanHaber.com, her yıl olduğu gibi bu yılda kentin siyasi nabzını tutmaya devam ediyor. Parlamentoda siyasi parti gözetmeksizin Van’ı temsil etmesini istediğiniz kişilerin ismini yorum kısmına yazabilir, WanHaber aracılığıyla sesinizi on binlere duyurabilirsiniz.

İşte Van’da ismi ön plana çıkan kişiler: