Van'da kimleri milletvekili olarak görmek istiyorsunuz?
WanHaber’in geçtiğimiz gün yayınladığı “AK Parti’nin Van’da gösterebileceği 10 muhtemel aday” haberinden sonra Van’da da siyasi hareketlilik başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Meclisten karar çıkmaması durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirten Erdoğan’ın açıklaması sonrası siyasi partilerde hareketlilik başladı. Türkiye’nin 81 ilindeki adayların beklediği seçim tarihinin açıklamasıyla birlikte aday adaylığı süreci de resmen başladı.
WanHaber’in geçtiğimiz gün yayınladığı “AK Parti’nin Van’da gösterebileceği 10 muhtemel aday” haberinden sonra Van’da da siyasi hareketlilik başladı. AK Parti ve CHP’den birçok isim aday adayı olduklarını lanse ederken, kulis çalışmaları da resmen başladı.
WanHaber.com, her yıl olduğu gibi bu yılda kentin siyasi nabzını tutmaya devam ediyor. Parlamentoda siyasi parti gözetmeksizin Van’ı temsil etmesini istediğiniz kişilerin ismini yorum kısmına yazabilir, WanHaber aracılığıyla sesinizi on binlere duyurabilirsiniz.
İşte Van’da ismi ön plana çıkan kişiler:
- Necdet Takva - AK Parti
- Özay İlhan - Saadet Partisi
- Zahir Kandaşoğlu - Bağımsız
- Çetin Kotan - Bağımsız
- Feridun Irak - Bağımsız
- Can Ozan Tuncer - AK Parti
- Savaş Nurullah Kıylık - AK Parti
- Seracettin Bedirhanoğlu - CHP
- Veysi Dilekçi - HDP
- Garbi Görentaş - AK Parti
- Öner Yiğit - HDP
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|20
|19
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|O
|P
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