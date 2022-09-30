Van'da iş arayan engelliler ile işverenler buluştu

İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri, engellilere, alacakları personelde aradıkları şartları anlattı.

Engelliler, resepsiyon, muhasebe, temizlik görevlisi, idari kadro, reyon gibi bölümlerde çalışacak eleman arayan firma temsilcileriyle yüz yüze mülakata alındı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Aslan, yaptığı açıklamada, kentte engelli istihdamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Engellileri, firma temsilcileriyle yılda üç kez bir araya getirdiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Yasa gereği 50 ve üzeri işçi çalıştıran firmaların en az üç engelli çalıştırma zorunlulukları bulunuyor. Biz de bu firmaları ve çalışmak isteyen engelli kardeşlerimizi kurumumuza davet ediyoruz. İşverenler engellilerle baş başa görüşüp mülakat yapıyor. Aradıkları kriterlere uygun engelli personeli işe alıyorlar. Birçok engelli kardeşimiz bu sayede işe yerleşti. Bu tür çalışmalar hem işverenlerimiz için hem de engellilerimiz için faydalı oluyor." AA