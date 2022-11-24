Van'da intihar girişimi!
S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan üst geçide çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.
S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan üst geçide çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.
Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ambulans ve itfaiye araçlarının da hazır bulunduğu olayda polisler intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etmeye çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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