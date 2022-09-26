Van'da halk ekmek uygulaması neden son buldu? 3 belediyeden ortak açıklama geldi!

Konuyla ilgili üç merkez belediyeden yapılan ortak açıklamada, “Van Merkez Tuşba, Edremit ve İpekyolu belediyelerimizce; hali hazırda devam eden halk ekmek hizmeti, yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı olarak fiyat artışı yapması sebebiyle durdurulmuştu. Normalde 2,80 TL’ye satılması gereken halk ekmek belediyelerimizin onayı olmadan 3 TL’ye çıkarılmak istenmiştir.

Halkımızın ucuz ekmek hizmetine ulaşmasını engelleyecek bu provokasyona karşı belediyelerimiz de ekmek satışlarını durdurma kararı almıştı. Öte yandan 3,50 TL olması gereken normal ekmek fiyatı ise, halk ekmek fiyatını sabote etmek amacıyla bir kısım firmalar tarafından istikrarsızlığa sebebiyet vermek için fiyatlarla oynanmıştır. Halkımızın her zaman kaliteli ve ucuz ekmek hizmetine ulaşması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır ve gerekli tedbirler alınmıştır. Bu konuda herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecektir.

Yüklenici firmanın haksız fiyat artışı talebi ve bir kısım işletmelerin talebi kabul edilmeyerek reddedilmiştir. Belediyelerimizi zan altında bırakacak ve halkımızın daha ekonomik ekmek hizmetine ulaşmasına engel olacak tüm provokasyonlara karşı durduğumuzu ve fırsat vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.