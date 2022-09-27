Van'da halk ekmek satışları yeniden başladı

Merkez 3 belediyenin ortak tutumu sonucu geri adım atan yüklenici firma, yapılan görüşmeler sonucunda ekmekleri 2 TL 80 kuruştan satmayı kabul etti. Bazı üretici firmaların yapmaya çalıştığı provakasyona karşı gerekli tüm tedbirler alınarak yasal işlemlere başlanılmıştı.

Bu sürede yüklenici firmanın sözleşmeye uygun hareket edeceğini belirtmesi sonrasında halk ekmek satışları tekrar başladı. Konu ile alakalı olarak bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için, olması gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz.

Biz 20 kuruş dahi olsa hemşehrilerimizin yararına olan durumlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Tuşba ve Edremit Belediyelerimiz de bizimle birlikte ortak bir irade sergiledi. En temel ihtiyaçların başında gelen ekmek satışları ile ilgili hassasiyetimizi bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Bu konuda taviz vermemiz düşünülemez” dedi.