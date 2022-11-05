Van'da GS-BJK derbisi öncesi gerginlik!

 Van’da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi gerginlik yaşandı.

GENEL 05.11.2022, 20:56 05.11.2022, 20:57
Van'da GS-BJK derbisi öncesi gerginlik!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımın taraftarı arasında kısa süreli gerginlik oldu. Sanat Sokağı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında karşılıklı laf atma yüzünden kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından Sanat Sokağı’na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İHA

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