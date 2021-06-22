Van'da gölete giren kız çocuğu kayboldu
Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi’ndeki Sıhke Göleti’nde meydana geldi. Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olan ailesiyle Van’a gelen D.K. isimli kız çocuğu, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan D.K.’nın kurtarılması için ilgili birimlere haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dalgıçların gölette arama yapması bekleniyor.
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