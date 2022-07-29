Van'da erken yaşta evlilik semineri düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Hizmetleri Konferans Salonunda verilen seminere katılanlar erken yaşta evlilikler konusunda bilgilendirildi.

İpekyolu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Mustafa Polat ve Şerif Onat, katılımcılara erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi, kadın ve çocukların korunmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi. aa