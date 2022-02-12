Van'da ‘Ekonomik Krizlere İslami Çözümler’ konuşuldu: İnsanlar, İslami çözümlere aç

Köklü Değişim Medya, kentteki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. ‘Ekonomik Krizlere İslami Çözümler’ temalı toplantı, bir otelde düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Dr. Bilal Acar, ekonomik krizlere medya camiasında üretilen çözümlerin Batı baz alınarak yapıldığını ifade ederek, “Ekonomik krizler son 100 yıldır bitmeden devam ediyor ve ekonomik krizler hakkında da özellikle medya camiasında çözümler üretiliyor.

Bunu medya vasıtasıyla bize aktarıyorlar ancak bu çözümler Batı’nın kapitalist nizamı baz alarak, çözüm olarak onu ortaya koyuyor. Bize başka bir alternatif sunulmuyor. Oysa ki biz İslam ümmetinin birer ferdi olarak, bizim diğer taraflardan erişilmez bir fikir ve hükümlerimiz var. Dolayısıyla bizim çözümlerimizi, ölçümüzü İslami fikir ve hükümlerden almamız gerekiyor” dedi.

‘İnsanlar İslami çözümlere aç’

Acar, bu bağlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu bağlamda Köklü Değişim Yayıncılık olarak bir örnek olması hasebiyle bunu topluma aksettirmek amacıyla, ekonomik krizlere 10 maddede İslami Çözümler başlıklı bir kampanya başlattık ve bir rapor hazırladık. Kitapçıklarımızı esnaflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenlerle, siyasi parti temsilcileriyle paylaştık. Ulaşabileceğimiz herkese bunu götürmeye çalışıyoruz. İnsanlar İslami çözümlere açlar. İslami çözümleri arıyorlar. Ancak böyle çözümleri maalesef ki medya organlarında ya da diğer yazılı veya görsel medyada bunlara rastlayamıyorlar. Dolayısıyla biz açığı kapatmak adına Köklü Değişim Yayıncılık olarak böyle bir rapor hazırladık” diye konuştu.

‘İyi bir aşamaya geldiğimizi söylemek zor’

Acar'ın ardından sözü alan İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi Yağmur, ekonomik krizler için üretilen çözümlerin yetersiz kaldığını dile getirerek, “Bizim bu konuyu gündeme getirmemizdeki en önemli sebeplerde birisi ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar ekonomi ile ilgili sürekli politikalar üretiliyor, uygulamalar yapılıyor ama ne yazık ki 100 yıllık süre içerisinde geldiğimiz noktaya baktığımız zaman aslında çokta iyi bir aşamaya geldiğimizi söylemek çok zor. Son 1 yıl içerisinde yaşadığımız sıkıntılarla ilgili çözümlerin ortaya konulduğunu görüyoruz. Bizler Müslüman olmamıza rağmen hiç kimse kalkıpta ‘İslam’ın ekonomik meselelerle ilgili çözümleri vardır’ diye gündeme getirmiyor” şeklinde konuştu.

Yağmur, konuşmasının ardından 10 maddelik çözüm önerisini anlattı.

İşte o maddeler:

1- Enflasyon ve hayat pahalılığı

2- Sanayi sektörü, sanayi politikası ve yapılması gerekenler

3- Tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması

4- İstihdam sağlanması ve işsizliğin düşürülmesi

5- Gelir dağılımındaki adaletsizlik

6- Vergisiz bir ekonomi

7- Can yakan faturalar

8- Ticaretin canlandırılması

9- Kamu malının korunması ve tasarruf tedbirleri

10- Uluslararası kurumlar ve anlaşmaların iptali

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL