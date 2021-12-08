Van'da ekmek zammına son nokta konuldu!

Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, fırıncı esnafı ve yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonrası, ekmek zammına son noktayı koyduklarını ifade etti. Başkan Tuncil, esnaf ve vatandaşı mağdur etmemek adına orta yolu bulmaya çalıştıklarını belirterek, 210 gramlık somun ekmeğin 1 lira 80 kuruştan satılmaya devam edeceğini, 210 gramlık pide ekmeğin ise bundan sonra 2 lira 30 kuruştan satılacağını vurguladı

Başta un, yağ, maya, şeker, tuz, su, susam, akaryakıt ve işçilik giderleri olmak üzere fırıncı esnafının yaklaşık olarak 33 kalemde giderinin olduğunu belirten Tuncil, bunların yanı sıra vergi, SGK, Bağ-Kur, kira, elektrik, doğalgaz, odun gibi giderlerin tamamının da zamlandığını söyledi. Başkan Tuncil, bu zamlardan sonra, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TUNCİL: SOMUN EKMEK 1.80, TL PİDE EKMEK 2,30 TL'DEN SATILACAK

Yapılan son görüşmelerle ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, "Yaptığımız son toplantıda Sayın Valimize açık ekmek ile somun ekmeğinin ayrı olduğunu izah ettik. Bununla ilgili açık ekmekte bir düzenleme yaptık.

Somun ekmekte de TMO'nun 5 tane un fabrikasına vereceği, buğdayı ve o buğdayında esnafımıza un olarak verileceği taahhütleri doğrultusunda verilen süreyi bekleyeceğiz. İnşallah o süre içerisinde un geldiği zaman Sayın Valimizle bir kez daha görüşeceğiz. Süreç içerisinde herkesin bildiği gibi fırınların tek gideri un değil. 33 kalem giderlerimiz var ve bu giderlerimizde de ciddi artışlar oldu.

Şuanda belli bir süreye kadar sadece pide ekmeğe zam yaptık. Ne halkımızın zarar göreceği, ne de esnafımızın zarar göreceği ortak bir noktada anlaşmak istiyoruz. Şuanda somun ekmekler eski fiyattan satılmaya devam edecek. Açık ekmekler, özel ekmektir, mahalli ekmektir. El emeği ile üretilen bir ekmektir. Açık ekmeğin 210 gramı 2 lira 30 kuruştan satılmasına karar verildi. Somun ekmekte halen bekliyoruz" dedi.

"EN AZAMİ FİYAT BİZİM İLİMİZDE UYGULANMAKTADIR"

Vatandaşların, fırıncı esnaflarını vatan hainiymiş gibi görmesini istemediklerini belirten Tuncil, "Neticede oluşan şartlar doğrultusunda bizde mecbur olarak ayakta durabilmek için bu tür ayarlamaları yapıyoruz. Bu ayarlamaları yaparken, çoğu zaman zarar ediyoruz. Esnafımız bu konuda ciddi fedakârlık yapıyor. Halkımız müsterih olsun. Esnaf sanatkârımıza güvensin.

Özellikle bu coğrafyada yaşayan birçok kişi akrabadır. Herkesin bir birine yakınlığı var. Esnafımızda bu anlamda vatandaşı da düşünüyor. En azami olan fiyat bizim ilimizde uygulanmaktadır. Türkiye genelinde fiyat konusunda en geriden gelen il bizim ilimizdir. Bizim esnafımız sürekli fedakârlık yapıyor.

Ekmekten yana bir sıkıntı olmayacak. Hiçbir zaman ilimizin vatandaşını ekmeksiz bırakmadık, bırakmayacağız. Halkımızın yanındayız. İnşallah un taahhüdü yerine gelir, biz de vatandaşımıza yönelik fiyat tarifelerimizi en azami noktaya çekeriz. Bundan sonraki süreçte pide ekmek 2,30 TL'den, somun ekmek ise 1.80 TL'den satılmaya devam edecek. Somun ekmeğe şuanda zam yok. Asgari ücret ve un durumu belli olduktan sonra tekrar görüşmeler yapacağız" diye konuştu.vanbölgegazetesi