Van'da ekmek zammına son nokta konuldu!

Van'da günlerdir gündemi meşgul eden ekmek zammına son nokta konuldu. Yapılan görüşmeler sonrası 210 gramlık somun ekmek 1 lira 80 kuruştan satılmaya devam ederken, 210 gramlık pide ekmeği ise bundan sonra 2 lira 30 kuruştan satılacak.

GENEL 08.12.2021, 09:11
Van'da ekmek zammına son nokta konuldu!

Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, fırıncı esnafı ve yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonrası, ekmek zammına son noktayı koyduklarını ifade etti. Başkan Tuncil, esnaf ve vatandaşı mağdur etmemek adına orta yolu bulmaya çalıştıklarını belirterek, 210 gramlık somun ekmeğin 1 lira 80 kuruştan satılmaya devam edeceğini, 210 gramlık pide ekmeğin ise bundan sonra 2 lira 30 kuruştan satılacağını vurguladı

Başta un, yağ, maya, şeker, tuz, su, susam, akaryakıt ve işçilik giderleri olmak üzere fırıncı esnafının yaklaşık olarak 33 kalemde giderinin olduğunu belirten Tuncil, bunların yanı sıra vergi, SGK, Bağ-Kur, kira, elektrik, doğalgaz, odun gibi giderlerin tamamının da zamlandığını söyledi. Başkan Tuncil, bu zamlardan sonra, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TUNCİL: SOMUN EKMEK 1.80, TL PİDE EKMEK 2,30 TL'DEN SATILACAK

Yapılan son görüşmelerle ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, "Yaptığımız son toplantıda Sayın Valimize açık ekmek ile somun ekmeğinin ayrı olduğunu izah ettik. Bununla ilgili açık ekmekte bir düzenleme yaptık.

Somun ekmekte de TMO'nun 5 tane un fabrikasına vereceği, buğdayı ve o buğdayında esnafımıza un olarak verileceği taahhütleri doğrultusunda verilen süreyi bekleyeceğiz. İnşallah o süre içerisinde un geldiği zaman Sayın Valimizle bir kez daha görüşeceğiz. Süreç içerisinde herkesin bildiği gibi fırınların tek gideri un değil. 33 kalem giderlerimiz var ve bu giderlerimizde de ciddi artışlar oldu.

Şuanda belli bir süreye kadar sadece pide ekmeğe zam yaptık. Ne halkımızın zarar göreceği, ne de esnafımızın zarar göreceği ortak bir noktada anlaşmak istiyoruz. Şuanda somun ekmekler eski fiyattan satılmaya devam edecek. Açık ekmekler, özel ekmektir, mahalli ekmektir. El emeği ile üretilen bir ekmektir. Açık ekmeğin 210 gramı 2 lira 30 kuruştan satılmasına karar verildi. Somun ekmekte halen bekliyoruz" dedi.

"EN AZAMİ FİYAT BİZİM İLİMİZDE UYGULANMAKTADIR"

Vatandaşların, fırıncı esnaflarını vatan hainiymiş gibi görmesini istemediklerini belirten Tuncil, "Neticede oluşan şartlar doğrultusunda bizde mecbur olarak ayakta durabilmek için bu tür ayarlamaları yapıyoruz. Bu ayarlamaları yaparken, çoğu zaman zarar ediyoruz. Esnafımız bu konuda ciddi fedakârlık yapıyor. Halkımız müsterih olsun. Esnaf sanatkârımıza güvensin.

Özellikle bu coğrafyada yaşayan birçok kişi akrabadır. Herkesin bir birine yakınlığı var. Esnafımızda bu anlamda vatandaşı da düşünüyor. En azami olan fiyat bizim ilimizde uygulanmaktadır. Türkiye genelinde fiyat konusunda en geriden gelen il bizim ilimizdir. Bizim esnafımız sürekli fedakârlık yapıyor.

Ekmekten yana bir sıkıntı olmayacak. Hiçbir zaman ilimizin vatandaşını ekmeksiz bırakmadık, bırakmayacağız. Halkımızın yanındayız. İnşallah un taahhüdü yerine gelir, biz de vatandaşımıza yönelik fiyat tarifelerimizi en azami noktaya çekeriz. Bundan sonraki süreçte pide ekmek 2,30 TL'den, somun ekmek ise 1.80 TL'den satılmaya devam edecek. Somun ekmeğe şuanda zam yok. Asgari ücret ve un durumu belli olduktan sonra tekrar görüşmeler yapacağız" diye konuştu.vanbölgegazetesi

Yorumlar (7)
ALİ 2 saat önce
DEMEKKİ NEYMİŞ 1 lira 80 kuruş seni kurtarıyor..ozaman niye zam yapıyorsun kardeşim aç gözlü olmayın. yarın ölüp gidecek hesap vereceksiniz
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (0)
vatansever 2 saat önce
kim bu devlete ihanetlik ediyorsa Allah onun evini yıksın canından çıkarsın Allah var yav bukadar devlet haini olmaz insan dolar yükseliyor adam yağa zam yapıyor ekmeğe zam yapıyor sanki amerikadar yaşıyorlar karaktersizler
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (5)
van65 2 saat önce
bence zm fazla
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (1)
metin taş 2 saat önce
Zarar eden fırınlar kapatsın yerine domates satsın. Valimizden Allah razı olsun. o direnmeseydi. bu fırıncılar fakirin kanını emecekti.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Metin 1 saat önce
Allah Valimizden razı olsun. Fakirdi bu fırsatçilardan korudu. Fırıncılar zarar ediyorsa ki bu sektörü biliyorum asla zarar yok. kapatsın başka iş yapsın.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Dırbas 53 dakika önce
hani fırıncılara ucuz un verecektiler ne oldu ?
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
sinar c 28 dakika önce
fırıncılar odası başkanı osman bey fırıncılar tarafından seçildiği için ekmeğe zam yapmak istiyor vatandaş çok umrunda değil..
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
13
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10