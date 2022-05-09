Van'da ekmeğe bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar

,Artan maliyetler karşısında son aylarda arka arkaya fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha geldi. Ramazan Ayı öncesi kararlaştırılan zamlı fiyatlar bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Van Pide ve Lahmacun Fırınları için geçerli olan zamlı fiyatlar sonrası 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 TL olurken 150 gram van çöreğinin fiyatı ise 4 TL oldu. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası imzası ile yürürlüğe giren fiyat listesinde Van Pide Ekmek ve Lahmacun Fırınları için geçerli fiyatlar şöyle; 1- 210 Gr Pide Ekmek: 3 TL 2- 150 Gr Çörek: 4 TL 3- 80 Gr Tandır Ekmeği: 1,80 TL 4- 100 Gr Kıymalı Pide: 9 TL 5- 100 Gr Lahmacun Pide: 10 TL

Şehrivan Gazetesi