Van'da doğalgaz aboneliği vatandaş için çileye dönüşüyor

Van'da soğuk kış aylarına sayılı günler kala vatandaşlar doğalgaz abonesi yaptırabilmek için Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin ofisine akın ediyor. Vatandaşların taleplerine yeterli personel bulundurmamasından dolayı talebe karşılık veremeyen Aksa, vatandaşların tepkisini topluyor. Doğalgaz aboneliği yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

İşlemlerini biran önce yapmak isteyen vatandaşlar ise 04.00'de kuyruğa girdiklerini ve sıra beklediklerini aktardılar. Bazı vatandaşların da kuyrukta bekledikleri sırada uyuya kaldıkları görüldü. Rusya'nın Avrupa doğalgaz borularını kapattıktan sonra paniğe kapılan Avrupalılar Türkiye'ye akın etmeye başladı. Gaz sorunu olmayan Türkiye'de ise abonelikler çileye dönüyor. Van'da binlerce abonesi bulunan ve büyük bir ticari kazanç elde eden Aksa'nın bu sorun karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

"Yetkililerin Aksa'ya müdahale etmesini bekliyoruz"

Van'da kuyruk çilesinin son bulmasını isteyen vatandaşlar, "Alternatifleri olmayan bu şirketlere devletimizin gerekli işlemleri yapmasını bekiyoruz. Talep var, hizmet verilemiyor. Yatak kurup sıra bekleyeceğiz. Yetkililerden konu hakkında yardım istiyoruz. Sesimizi duysunlar" ifadelerine yer verdiler. Sabahları gün ağarmadan kuyruğa giren vatandaşlar arasında zaman zaman gerginliklerinde yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Hakimiyet