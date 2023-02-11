Van'da deprem bölgesindeki çölyak hastaları için özel gıdalar hazırlanıyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle geçen yıl Edremit ilçesinde hizmete sunulan kafe ve fırında, çölyak hastası olan depremzedeler için çalışma yürütülüyor.

Görevliler tarafından özenle hazırlanan hastaların yiyebileceği ürünler, paketlendikten sonra ilgili kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine gönderiliyor.

Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, çölyaklı depremzedeler için glütensiz ürün gönderdiklerini söyledi.

Bölgeye yaptıkları yardımların yanı sıra çölyak hastaları içinde ayrı bir çalışma yürüttüklerini belirten Say, şunları kaydetti:

"Glütensiz fırınımıza gelen tüm talepleri kargo paketleriyle Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve diğer deprem bölgelerimize göndermeye çalışıyoruz. Çölyak hastaları sadece glütensiz ürünler tüketebiliyor. Sosyal belediyecilik anlamında başlattığımız bu hizmetin böylesi önemli bir günde faaliyet göstermesi bizi gururlandırıyor. Bu vesileyle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemiz geceli gündüzlü deprem yarasını sarmak için çaba sarf etmektedir. Bir ve birlik oldukça sıkıntıları daha az hasarla aşacağız. Devlet kurumları dışındaki kurumlara ve sosyal medyadaki algı çalışmalarına da itibar edilmesin. Ülkemiz güçlü ve sıkıntıyı hep birlikte aşacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum."

Depremin ilk gününden itibaren ürün hazırlamaya başladıklarını anlatan fırın ustası Yakup Yakın, "Deprem bölgelerindeki çölyak dernek başkanlarıyla iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarına göre koliler hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulan ekmek, poğaça ve günlük tüketebilecekleri taze gıdaları göndermeye çalışıyoruz." dedi.AA