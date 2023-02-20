Van'da çölyak hastaları için üretilen glütensiz ürünler deprem bölgesine gönderiliyor

Van'ın Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerdeki çölyak hastaları için glütensiz ürünler üreterek talep edilen yerlere gönderiyor.

GENEL 20.02.2023, 17:04
Van'da çölyak hastaları için üretilen glütensiz ürünler deprem bölgesine gönderiliyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle geçen yıl Edremit Belediyesi bünyesinde açılan kafe ve fırında, çölyak hastası olan depremzedeler için çalışma yürütülüyor.

Görevliler tarafından özenle hazırlanan hastaların yiyebileceği ürünler, paketlendikten sonra ilgili kurumlar aracılığıyla günlük olarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Depremin ilk gününden bu yana onlarca tır yardım gönderen belediye, fırında üretilen 140 koli glütensiz ürünü de hastalara teslim edilmek üzere talep edilen illere gönderdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirten Karahan, ilk günden itibaren bölgeye yaptıkları yardımların yanı sıra çölyak hastaları için de ayrı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülke genelinde seferberliğin başlatıldığını dile getiren Karahan, şöyle konuştu:

"Edremit Belediyesi olarak insanlara yardımcı olabilmek için gece gündüz çalışarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Depremin etkilediği bölgelere ekiplerimizle giderek çalışmalara destek verdik. Çalışmalar sırasında çölyak hastalarının yiyebileceği ürünlerin eksikliği hissedildi. Deprem bölgesinde genel olarak gıda ve barınma bir sorunken özelikle çölyak hastaları için bu daha büyük bir soruna dönüşmüştü. Bu hastalara ulaşmak adına glütensiz kafemizi aktif hale getirdik ve gelen talepleri karşılamaya başladık. Deprem bölgesindeki çölyak dernekleri ve kişilerin talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde glütensiz kolilerimizi bölgeye ulaştırmaya başladık. Bu çalışmamız devam edecektir."

Çölyak hastaları da bağış yapıyor

Günlük olarak glütensiz ürünlerin yer aldığı kolileri gönderdiklerini anlatan Karahan, "Gönderdiğimiz hiçbir koliden ücret almıyoruz. Belediyenin imkanları ve burada yaşayan çölyak hastalarımızın duyarlılığıyla yapıyoruz. Buraya alışverişe gelen çölyak hastaları 'bir tane benim için bir tane de depremzede kardeşim için' diyerek bağış yapıyor. Onların ve diğer bağışçıların destekleriyle şu ana kadar 140 koli ürün gönderdik. Bu çalışmamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.AA

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