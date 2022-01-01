Van'da çift sıra park, trafiği kilitliyor

Van'da bilinçsiz sürücülerin, araçlarını işlek cadde ve sokaklara çift sıra park etmesi ulaşımı aksatıyor. Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Sıhke Caddesi'ndeki çift sıra park, trafiği kilitliyor.

GENEL 01.01.2022, 11:51
Van'da çift sıra park, trafiği kilitliyor

Van'da her noktada görülen park sorunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında da görülmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor. Van'da, işlek cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Çift sıra park sorununun sıkça yaşandığı caddelerden olan Sıhke Caddesi'nde trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Duyarsız sürücülerin araçlarını çift sıra ve bilinçsizce yola park etmesi, caddeden geçen diğer araç sürücülerini çileden çıkarıyor. Daha önce defalarca dile getirmemize rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığı Sıhke Caddesi'nde, çift sıra parklar devam ediyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, gelişi güzel parklar yüzünden trafik kitlenme noktasına gelirken, caddeyi kullanan sürücüler ise çileden çıkıyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde caddeyi kullanan diğer sürücüler mağdur olurken, akmayan trafik nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Park etmenin yasak olduğunu belirten tabelaya aldırış etmeyen sürücüler araçlarını yol boyunca çift sıra halinde park ediyor. Yapılan kural ihlali nedeniyle cadde de araç ve yaya trafiği tehlikeye giriyor.

Bölgede yaşanan park sorununa tepki gösteren vatandaşlar, Sıhke Caddesi'nde park sorununun artık çığırından çıktığına dikkat çektiler. Kent genelinde alternatif caddelerin az olduğunu ve çift sıra parklar yüzünden trafiğin kitlendiğini belirten sürücüler ise, duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Sorumsuz sürücüler nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu belirten, bölge esnafları ise, cadde de her gün trafiğin kitlenmesi noktasına geldiğini ve caddeyi kullanan sürücülerin çift sıra parklar yüzünde saatler beklemek zorunda kaldığını ifade ettiler. Yetkililere çağrıda bulunan sürücüler ve esnaflar denetimlerin sıklaştırılmasını ve duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istedi.

Van'da adeta gelenek halini alan ikili, üçlü park etme alışkanlığı yüzünden bazı araç sürücüleri arasında da kavgaya varan tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Özellikle yolda park etmiş bir aracın yanına ikinci aracın park etmesi, karşı tarafta da iki ayrı aracın park etmesi ve bazı araçların da çeşitli sebeplerle düzensiz şekilde park edilmesi yüzünden sinirler geriliyor.

Bölgegazetesi

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