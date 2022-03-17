Van'da CHP üyelerine sokak örgütlenmesi eğitimi verildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu, herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenleri kazanmak için Van merkez ilçelerinde görev yapan üyelerine 14 Mart tarihinde sokak örgütlenmesi eğitimi verdi. Eğitimi, CHP 24-26. Dönem Milletvekili ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı gerçekleştirdi.
CHP'nin 2019 yerel seçimlerindeki başarısına önemli katkı sağlayan “Sokak Örgütlenmesi” projesi tüm Türkiye'de başarılı bir şekilde devam ediyor. Her biri 400 seçmenden oluşan öbeklere birer öbek sorumlusu atanıyor ve bu öbek sorumluları eğitilerek seçmenlerle dayanışma içerisinde oluyor. Bu proje kapsamında Van merkez ilçeleri olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerine atanan öbek sorumlularına CHP Parti Okulu tarafından bir eğitim verildi. Eğitimde, projenin önemli detayları ve bilişim alt yapısına dair bilgiler aktarıldıktan sonra "Halkla İlişkiler ve İletişim" dersi anlatıldı.
ATICI: CHP İKTİDARA GELEREK ÜLKEYİ HAK ETTİĞİ HUZURA KAVUŞTURACAK
Eğitimin ardından öbek sorumluları, kendi öbeklerinde bulunan CHP üyeleriyle birlikte “Komşunu Tanı, Onu Dinle ve Dayanışma İçinde Ol” ilkesi kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirmeye başlayacaklar. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, eğitim alan öbek sorumlularının ziyaretlerde siyaset konuşmadan, komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı güçlendirmelerini istediklerini belirtti. Atıcı, bu çalışma ile CHP’nin yapılacak ilk seçimde iktidara gelerek ülkeyi hak ettiği huzura kavuşturacağının altını çizdi.
"SEÇMENLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ HEDEFLENİYOR"
Ayrıca yine proje dahilinde CHP üyelerinden mesleki destek grupları da oluşturularak, seçmenlerin yaşadıkları sorunların bu gönüllüler aracılığıyla çözülmesi hedefleniyor. Sokak Örgütlenmesi Projesini CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, CHP Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı ve CHP Parti Okulu ortaklaşa yürütüyor.
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