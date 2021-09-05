Van'da brandanın altına gizlenmiş 40 Afgan mülteci yakalandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4 Eylül 2021 günü saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesi Dokuzağaç Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü A.A. isimli şahıs gözaltına alınarak araca el konulmuş, düzensiz göçmenlerin işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.