Van'da bitkisel ürünlere rağbet arttı

"Kış çayı çok tercih ediliyor"

İlaç tedavilerine ek olarak kış çayının da kullanıldığını belirten Yönten, "Bu soğuk havalarda halk kış çayına yöneliyor. İlaç tedavilerine ek olarak bitki çayları da destek olarak kullanılıyor." İfadesini kullandı.

"Doktora danışılmalı"

Doktora danışmadan bitkisel çayların kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Yönten, "Soğuk algınlığına karşı kış çayı vücudun onarımında etkili. Fakat doktora danıştıktan sonra kış çaylarını kullanmak özellikle çok önemli." diye konuştu.