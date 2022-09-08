Van'da bir mahalle sinek istilasına uğradı

Erçek Mahallesi sakinleri, sineklerden oldukça dertli. Whatsapp ihbar hattımıza gönderilen görüntülerde mahalleli, İpekyolu Belediyesi yetkililerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen bir çare bulamadıklarını aktardı.

"Çocukların sağlığı tehdit altında"

Sivrisineklerin yoğunluğu nedeniyle dışarıda nefes bile alamadıklarını belirten mahalle sakini Mustafa Yılmaz, sineklerle ilgili şunları söyledi: "Evimizden dışarı çıkamıyor, camları açamıyoruz. Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen çözüm veya ilaçlama yapılmadı. Çocuklarımız dışarıya çıkıp oyun oynayamıyor. Evin pencerelerine yaptırdığımız sineklikler yetersiz kalıyor. Van Büyükşehir ve İpekyolu Beledyesi'ni aramamıza rağmen gelip ilaçlama yapmıyorlar."

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Hangi tür sinek olduklarını bilmediklerini belirten Yılmaz, "Zaman zaman tehlikeli sineklerin olduğunu biliyoruz. Bu sineklerin türünü bilmiyoruz. İnsan sağlığına ne tür zararları var onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri, yetkililerden bu duruma bir an önce çare bulmasını bekliyor. İşte hayretlere düşüren o görüntüler:

Vanhakimiyet