Van'da bir elma ağacı aralık ayında çiçek açtı

Edremit ilçesine bağlı Ayazpınar Mahallesi'nde bir çiftliğin bahçesinde bulunan 3 yıllık elma ağacı çiçek açtı. Bahçede çalıştığı sırada elma ağacının çiçek açtığını gören Vehbi Turgut isimli çiftçi büyük şaşkınlık yaşadı. Aralık ayında daha önce bir ağacın çiçek açtığını görmediğini belirten Turgut, durumun hayret verici olduğunu söyledi. Turgut, “Bu 3 yıllık bir elma ağacıdır. Bu mevsimde ilk kez bu durumla karşılaşıyorum. Sonbaharda bazen havanın güzel olmasından dolayı böylesini görmüştüm ama bu mevsimde ilk kez görüyorum. Birkaç güne daha fazla çiçek açacaktır. Bu yıl biraz da kurak geçti. Geçtiğimiz yıl bu mevsimde kar yağmıştı” dedi. İHA