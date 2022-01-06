Van'da bir bölge ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi! Vali Bilmez duyurdu
Erciş Çelebibağ Flamingo Alanı, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı, ‘kesin korunacak hassas alan’ kapsamına alındı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Çelebibağ Flamingo Alanı'nın kesin korunacak hassas alan kapsamına alındığını duyurdu.
İşte Bilmez’in o paylaşımı:
“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle Erciş ilçemizde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı, "Kesin Korunacak Hassas Alan" kapsamına alınmıştır. Ercişimize ve bölgemize hayırlı olsun.”iha
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