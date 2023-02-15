Van'da ATM kuyruğu işgali sürüyor

Kent genelinde banka önlerinde ve kent merkezinin çeşitli noktalarında bulunan ATM'lerden para çekmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kaldırımda yürümek zorunda kalan diğer vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Birçok kişi, özellikle maaş günleri uzun kuyrukların oluşturulması nedeni ile kaldırımlarda rahat yürüyemezken, kent genelinde birçok noktada aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Özellikle kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Ferit Melen Bulvarı civarında ve Çavuşbaşı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin önündeki kuyruklar, kaldırımlarda yürümek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte işlek caddeler üzerinde bulunan bankaların ATM'lerinden para çekmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, yayaların kaldırımları kullanmasını engel teşkil ediyor. Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlere ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ederken, kentin en işlek caddelerinde ise ATM önlerinde oluşan kuyruklardan dolayı vatandaşlar kaldırımları istediği kullanamıyor. Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddelerde yürümek zorunda kalırken, kentin en işlek caddeleri ATM önlerinde oluşturulan kuyruklardan dolayı işgali altında.

"KALDIRIMLARI KULLANAMIYORUZ"

Konuyla ilgili şikâyetlerini gazetemiz aracıyla dile getiren vatandaşlar, "Banka ve PTT'lerin ATM'leri önünde aynı manzarayı görmek mümkün. Kentin işlek caddeleri üzerinde bulunan banka ATM'leri önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. ATM'lerden para çekenlerin vatandaşların, oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor.

Bu nedenle birçok yaya yola inmek durumunda kalıyor. Kaldırımların daha rahat kullanılması için bankaların ATM'lerini koyarken kaldırım işgallerinin önüne geçecek planlamalar yapmaları, banka güvenlik görevlilerinin de yayaların yürüyüş güzergahlarının açılmasını sağlaması gerekiyor. ATM'ler önünde bekleyen vatandaşlar yayaların kaldırımları rahat kullanmasına engel oluyor. Uzun kuyruklar nedeniyle kaldırımları kullanmak imkânsız hale geliyor" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi