Van'da ATM kuyruğu işgali sürüyor

Van'da gelişigüzel araç parkı ve esnafların sattıkları ürünlerin teşhir edildiği kaldırımlarda, bankalara ait otomatik para çekme makineleri (ATM) nedeniyle de vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.

GENEL 15.02.2023, 09:39
Van'da ATM kuyruğu işgali sürüyor

Kent genelinde banka önlerinde ve kent merkezinin çeşitli noktalarında bulunan ATM'lerden para çekmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kaldırımda yürümek zorunda kalan diğer vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Birçok kişi, özellikle maaş günleri uzun kuyrukların oluşturulması nedeni ile kaldırımlarda rahat yürüyemezken, kent genelinde birçok noktada aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Özellikle kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Ferit Melen Bulvarı civarında ve Çavuşbaşı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin önündeki kuyruklar, kaldırımlarda yürümek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte işlek caddeler üzerinde bulunan bankaların ATM'lerinden para çekmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, yayaların kaldırımları kullanmasını engel teşkil ediyor. Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlere ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ederken, kentin en işlek caddelerinde ise ATM önlerinde oluşan kuyruklardan dolayı vatandaşlar kaldırımları istediği kullanamıyor. Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddelerde yürümek zorunda kalırken, kentin en işlek caddeleri ATM önlerinde oluşturulan kuyruklardan dolayı işgali altında.

"KALDIRIMLARI KULLANAMIYORUZ"

Konuyla ilgili şikâyetlerini gazetemiz aracıyla dile getiren vatandaşlar, "Banka ve PTT'lerin ATM'leri önünde aynı manzarayı görmek mümkün. Kentin işlek caddeleri üzerinde bulunan banka ATM'leri önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. ATM'lerden para çekenlerin vatandaşların, oluşturduğu yoğunluk nedeniyle,  vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor.

Bu nedenle birçok yaya yola inmek durumunda kalıyor. Kaldırımların daha rahat kullanılması için bankaların ATM'lerini koyarken kaldırım işgallerinin önüne geçecek planlamalar yapmaları, banka güvenlik görevlilerinin de yayaların yürüyüş güzergahlarının açılmasını sağlaması gerekiyor. ATM'ler önünde bekleyen vatandaşlar yayaların kaldırımları rahat kullanmasına engel oluyor. Uzun kuyruklar nedeniyle kaldırımları kullanmak imkânsız hale geliyor" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
BAGER 2 saat önce
KALDIRIM İŞGALİ YAPAN ESNAFLARI DENETLEYİN ADAMLAR KALDIRIM YETMEZMİŞ GİBİ BİRDE YOLU SAHİPLENİP TABELA BIRAKIYORLAR ARAÇ PARK ETMESİN DİYE TİCARİ TAKSİLER EN İŞLEK CADELERİ İSTİMLAK ETMİŞ KİMSENİN PARK ETMEMESİ İÇİN DUBALARLA KAPATİLMİŞ BUNLARA BİR ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM
Cevapla Beğendim (8) Beğenmedim (1)
Namaz Vakti 15 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15