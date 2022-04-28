Van'da araç sayısı 76 bin 565 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 76 bin 565 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 330, Bitlis'te 22 bin 791, Hakkâri'de ise 8 bin 929 oldu.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu otomobil, %25,7'sini motosiklet, %13,5'ini kamyonet, %5,5'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %47,2 ARTTI
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %74,1, otobüste %57,9, otomobilde %44,9, traktörde %37,0, kamyonda %32,3, minibüste %27,8, kamyonette %26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise %41,5 azaldı.
VAN'DA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 565
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 76 bin 565 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 585'i otomobil, 6 bin 800'ü minibüs, 730'ü otobüs, 21 bin 814'ü kamyonet, 5 bin 780'i kamyon, 3 bin 742'si motosiklet, 826'sı özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 288'i ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 330
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 34 bin 330 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 306'sı otomobil, bin 388'i minibüs, 206'sı otobüs, 7 bin 349'u kamyonet, bin 706'sı kamyon, bin 39'u motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 19'u ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 791
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 bin 791 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 81'i otomobil, bin 494'ü minibüs, 164'ü otobüs, 5 bin 960'ı kamyonet, bin 785'i kamyon, 694'ü motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 275'i ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 92
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 8 bin 929 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 217'si otomobil, bin 163'ü minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 76'sı kamyonet, bin 237'si kamyon, 493'ü motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 112'bi ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %24,9 AZALDI
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %25,0 ve otobüste %17,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %74,5, otomobilde %37,7, traktörde %27,4, kamyonette %26,8, minibüste %16,1 ve kamyonda %5,4 azaldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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