Van'da araç sayısı 76 bin 565 oldu

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu otomobil, %25,7'sini motosiklet, %13,5'ini kamyonet, %5,5'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %47,2 ARTTI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %74,1, otobüste %57,9, otomobilde %44,9, traktörde %37,0, kamyonda %32,3, minibüste %27,8, kamyonette %26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise %41,5 azaldı.

VAN'DA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 565

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 76 bin 565 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 585'i otomobil, 6 bin 800'ü minibüs, 730'ü otobüs, 21 bin 814'ü kamyonet, 5 bin 780'i kamyon, 3 bin 742'si motosiklet, 826'sı özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 288'i ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 330

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 34 bin 330 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 306'sı otomobil, bin 388'i minibüs, 206'sı otobüs, 7 bin 349'u kamyonet, bin 706'sı kamyon, bin 39'u motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 19'u ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 791

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 bin 791 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 81'i otomobil, bin 494'ü minibüs, 164'ü otobüs, 5 bin 960'ı kamyonet, bin 785'i kamyon, 694'ü motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 275'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 92

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 8 bin 929 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 217'si otomobil, bin 163'ü minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 76'sı kamyonet, bin 237'si kamyon, 493'ü motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 112'bi ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %24,9 AZALDI

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %25,0 ve otobüste %17,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %74,5, otomobilde %37,7, traktörde %27,4, kamyonette %26,8, minibüste %16,1 ve kamyonda %5,4 azaldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bölgegazetesi