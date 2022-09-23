Van'da 67 okulun öğretmenler odası yenilendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla, öğretmenlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan öğretmen odalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sürekli Eğitim Merkezi, tamamlayıcı kurslar, etüt merkezleri, okullara kazandırılan kütüphaneler, öğretmen ve öğrencilere yönelik etkinliklerle eğitime yüzde 100 destek veren Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Bu kapsamda öğretmenlerin ders aralarında vakit geçirdikleri ve çeşitli toplantılarını yaptıkları öğretmen odaları Büyükşehir Belediyesi eliyle yeniden dizayn ediliyor. Her detayında öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınan projede, öğretmenler odasını sadece iç boya ve mobilya olarak değil, teknik olarak da donatılarak, Bilgisayar ve internet imkanı ile Televizyon gibi malzemeler de yerleştirilecek.

Proje kapsamında İpekyolu’nda 15, Edremit’te 10, Tuşba’da 10, Erciş’te 5 ve diğer ilçeler de 3’er adet olmak üzere toplam 67 ilk ve ortaokuluna öğretmenler odası kazandırılacak.

Kısa süre içinde başlayacak çalışmaların 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Havadis