Van'da 5 defineci yakalandı!

Adaklı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahısların yanındaki kazma, kürek, balyoz, dedektör ve kamyonete el konuldu. Jandarmadaki işlemleri devam eden 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.