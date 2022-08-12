Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.

GENEL 12.08.2022, 15:51
Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haksız kazanç sağlamak amacıyla "uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması" faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, menfeze gizlenmiş 35 kilo 670 gram baz morfin buldu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. AA

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