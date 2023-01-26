Van'da 331 kamu kurum ve kuruluşuna kitap dağıtıldı

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin mini konseri ile başlayan programda konuşan Valimiz, kitabın yeni başkentinin Van olduğunu belirterek, “Nitelikli kültür sahibi olmak için nitelikli bilgi sahip olmak gerekiyor. Bu da kitap okumayla olur. Biz bu projemizle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunuyoruz.

Çünkü dünyanın ve Türkiye’nin en önemli yazar ve çizerleriyle çocuklarımızı buluşturuyoruz” dedi. Kitap çeşitliliği bakımından Türkiye’nin 1 numarası olan Van’ın kitap okumada da 1 numara olacağını belirten Vali Balcı, “1 milyon kitap aldık. 1 milyon daha alacağız. 124 anaokulu ve kreş yapıyoruz. Her ilçeye bebek-çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Ayrıca 255 okula yeni kütüphane yaptık hedefimiz 500 yeni kütüphane. Yeni bir halk kütüphanesini ilimize kazandırıyoruz. Çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz.

PTT kitap projemizle kitaplarımız postacılarımız aracılığıyla çocuklarımızın evine kadar gidiyor. Eğitim bizim bir numaralı işimiz. Etüt merkezlerinde 60 bine yakın öğrencimiz kurs görüyor. Bu öğrencilerimize 300 bin kaynak kitap aldık.

Devletimizin imkânlarını milletimize, geleceğimiz olan çocuklarımıza harcamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Vali Balcı, program sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirip kendilerine kitap hediye etti.

Van Bölge Gazetesi