Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Van'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

GENEL 03.12.2022, 14:38
Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, engelli personel çalıştıracak firmalarla iş arayan engelliler kurumun toplantı salonunda bir araya getirildi.

Etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri, engellilere, alacakları personelde aradıkları şartları anlattı.

Engelliler, resepsiyon, muhasebe, temizlik görevlisi, idari kadro, reyon gibi bölümlerde çalışacak eleman arayan firma temsilcileriyle yüz yüze mülakata alındı.

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, engelli bireylere yaşamın her alanında daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dezavantajlı grupların istihdamına aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kişi, "İşverenlere, temsilcilerine ve insan kaynakları yetkililerine 4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesini, engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunan kurumların yükümlülükleri hakkında bilgi verdik. İlimizde engelli istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar ile Züleyha Çiftçi'nin eğitimleriyle devam eden programda, engelli bireylere hediye verildi, pasta kesildi.

Programa, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Aslan, Şube Müdürü Hanife Beyaz, iş ve meslek danışmanları Gökhan Düzen ile Ali İhsan Aydınoğlu da katıldı.AA

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