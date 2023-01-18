Van'da 2022 yılında kaç trafik kazası meydana geldi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen yılın karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verileri göre 2022 yılında Van'da bin 447 ölümlü, yaralanmalı, bin 838 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

GENEL 18.01.2023, 09:05 18.01.2023, 09:09
Van'da 2022 yılında kaç trafik kazası meydana geldi?

Van Bölge Gazetesi'nden Hacı Yılmaz'ın haberine göre; Türkiye karayolu ağında 2022 yılında toplam 485 bin 48 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, Van'da ise bin 447 ölümlü, yaralanmalı, bin 838 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Van'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazalar sonrası 9 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 446 kişi ise yaralandı.

2022 yılında TRB2 bölgesinde Muş'ta 422 ölümlü yaralanmalı, 502 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, Bitlis'te 506 ölümlü yaralanmalı, 581 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hakkari ise 234 ölümlü yaralanmalı 297 maddi hasarlı kaza meydana geldi. TRB2 bölgesinde Muş, Bitlis ve Hakkari'de meydana gelen kazalar sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti.

2020 yılı Aralık ayında Van'da 101 ölümlü yaralanmalı kaza meydana gelirken, 207 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Aralık ayında Van'da meydana gelen kazalar sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 175 kişi ise yaralandı.

Türkiye genelinde hayata geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler 2022 yılında da yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre ülke genelinde geçen sene meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yaralandı. Bursa'da ise 2022 senesinde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Aralık ayında ülke genelinde 41 bin 70 kazada 183 kişi öldü, 22 bin 172 kişi yaralandı. 2022'de yıl boyunca meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yaralandı.

Yıl boyunca vuku bulan kazalardan 203 bin 923'üne sürücü, 22 bin195'ine yaya, 901'ine yol ve 2 bin 750'sine yolcu kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 691 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 5 bin 713 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Sene boyunca onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 801 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 822 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 12 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 4 bin 714 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 23 bin 768 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 908 bin 687 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kameraları tarafından tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 19 milyon 175 bin 738 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 213 bin 662 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 314 bin 598 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

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