Van'da 2021’de neler oldu? İşte Van'da 2021’de yaşanan önemli olaylar

Bir yılı daha geride bıraktık. COVİD-19 salgınının yanı sıra doğal afetlerden dolayı zor bir yıl geçirdik. Ülkede aşırı yağışlardan, kuraklıktan, Covid-19 salgınından dolayı binlerce insan hayatını kaybetti. 2021’i geride bırakırken, geride neleri bıraktığımızı da hatırlamakta fayda var. Biz de Van'da, 2021’de yaşanan önemli olayları sizler için derledik. İşte bir bakışta 2021'de Van’da yaşananlar...

‘Kapıköy Sınır Kapısı’

24 Mart 2020’de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye’nin İran’a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılışı 2021 yılında adeta yılan hikayesine döndü. 18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile açılsa da İran tarafındaki Razi Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması Vanlıların sevincini yarım bıraktı. İran tarafında artan vakalar nedeniyle 16 Eylül'de kısmi açılan sınır kapısı, 9 Ekim'de ise İran tarafının da açmasıyla tamamen geçişlere açıldı. 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile ülkeye giriş yapabilen İranlı turistler, adete Van’a akın etmeye başladı.

‘Göçmenler’

Taliban'dan kaçan Afganlı mülteciler, 2021 yılında da Van’ın sınır ilçeleri olan Başkale, Saray, Çaldıran ve Özalp’ın köylerinden Türkiye’ye düzensiz yollardan giriş yapmayı sürdürdü. Özellikle yaz aylarında Van’a yürüyerek geçiş yapan mülteciler, aylarca sosyal medyada gündemde kaldı. Bunun yanı sıra polis ekiplerince yapılan baskınlarda yüzlerce kaçak göçmen yakalanırken, sınırda ölümler de yaşandı.

‘Doğal afetler’

2021 yılında ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler, yangınlar, fırtınalar, sel felaketleri hayatı durma noktasına getirdi. Van'da da yaşanan sel felaketleri binlerce kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

‘Kuraklık’

Türkiye'de son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yanlış su kullanımından dolayı göller birer birer kuruyor. Van'da da son dönemlerin en büyük su kaybı yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde de yağışların azalmasıyla son yılların en geniş alanlı çekilmesi meydana geldi. Van Gölü’nün yanı sıra Akgöl, Tuz Gölü, Sıhke Gölü, Zernek Barajı’nda da çekilme yaşandı.

‘Ekonomik kriz’

Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar, dolar kurundaki artıştan ve ekonomik krizden olumsuz etkilendi. Van'da 2021’de yüzlerce esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı. Dolar kurunda meydana gelen artış sonrasında fiyatlara fahiş zamlar gelirken, Van’da ekmeğe gelen zam, aylarca gündemde kaldı.

‘Kimler Van’a geldi?’

2021’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Van’a çıkarma yaptı.

‘Vanspor’da neler oldu?’

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden, sezona sancılı kongre süreci ve kısıtlı kadrosu ile başlayan Vanspor’da sezon içerisinde sular durulmadı. İlk 8 haftada iyi bir performans ortaya koyan, akabinde düşüşe geçen Vanspor’da Başkan Seyithan İzsiz istifa etti. Başkan İzsiz’in istifasının ardından, kulübün başına As Başkan Mehmet Avcı geçti. Mehmet Avcı’nın kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından, yaklaşık iki hafta sonra teknik direktör Saffet İşler ile yollar ayrılırken, yerine Turgay Karatekin ve Vanlı ekibi getirildi. Turgay Karatekin’in göreve gelmesinin ardından, ilk maçlarda istenile sonuçları alamayan Vanspor, ilk devrede son iki maçını kazanarak, ilk devreyi 32 puanla sekizinci sırada tamamladı.

‘68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat’

2021 yılında, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kentte bulunan 68 ülkeden 150'ye aşkın büyükelçi ve diplomat kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen iki günlük etkinlik kapsamında Van'a gelen büyükelçiler, diplomatlar ve aileleri, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

‘Covid-19 vaka sayısı’

2021’in ilk aylarında vaka sayısının arttığı Van’da, yıl sonunda vaka sayılarında düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda Van, vaka sayısı en az il oldu.

‘Bitmeyen sorunlar’

2021’i geride bırakırken Van’da yıllardır çözülemeyen sorunları da ele aldık. Van'da, 2021 yılında da çevre yoluna, imar sorununa, trafik sorununa, adliye lojmanlarının sahipsizliğine, işsizliğe ve daha birçok soruna çözüm bulunmadı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel