Van'da 2021’de kurulan şirket sayısı belli oldu! İşte veriler...

Türkiye'de yüzlerce girişimci, fikirlerini hayata geçirmek için şirket kuruyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre; 2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 arttı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı. 2022’de, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında azalma oldu.

‘2021’de kaç şirket kuruldu?’

Van'da 2020 yılında 475 şirket kurulurken, 2021’de toplam 505 şirket kuruldu. 2020’de Van’da 62 şirket kapanırken, bu sayı 2021 yılında 51’e düştü. 2020’de kurulan kooperatif sayısı 7 iken, 2021’de bu sayı 2 katına çıktı. 2020’de kapanan kooperatif sayısı 5, 2021 yılında ise 10 oldu.

‘En çok hangi ayda şirket kuruldu?’

Van'da 2021 yılında Ocak ayında 48 şirket kuruldu, 1 şirket kapandı. Şubat ayında 51 şirket kurulurken 6 şirket kapandı. Mart'ta 49 şirket kurulurken hiç şirket kapanması olmadı. Nisan ayında 39 şirket kuruldu, 1 şirket kapandı. Mayıs’ta 25 şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Haziran ayında 49 şirket kuruldu, 8 şirket ise kapandı. Temmuz’da 22 şirket kurulurken, 5 şirket kapandı. Ağustos'ta 51 şirket kuruldu, 4 şirket ise kapandı. Eylül'de 44 şirket kurulurken, 4 şirket kapandı. Ekim ayında 46 şirket kuruldu, 6 şirket kapandı. Kasım'da 43 şirket kurulurken, 5 şirket ise kapandı. Aralık'ta 38 şirket kuruldu, 10 şirket kapandı. 2021 yılında Şubat ve Ağustos, 51 ile en çok şirket kurulan ay oldu. Mart ayında ise hiç şirket kapanması olmadı.

‘Kurulan yabancı sermayeli anonim şirket sayısı’

2020 yılında, Van’da yabancı sermayeli 1 anonim şirketi kurulurken, bu sayı 2021 yılında da değişmedi. 2020 yılında Van’da yabancı sermayeli 32 limited şirket kurulurken, 2021’de bu sayı 28’e düştü.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel