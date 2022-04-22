Van, çocuk nüfus oranında 8. sırada
Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü, 2021 yılının çocuk istatistiklerini paylaştı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Van, %38,8'lik çocuk nüfus oranı ile ülke genelinde çocuk nüfus oranı en yüksek sekizinci il oldu.
TÜİK'in İstatistiklerle Çocuk-2021 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 26,9'nu çocuk nüfusu oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2021 yılında %26,9 oldu.
TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye nüfusunun %26,9'nu çocuk nüfusu olduğunu belirtti. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı %42,3 ile Şırnak, %40,1 ile Ağrı, %39,9 ile Siirt, %39,7 ile Muş, %39,2 ile Mardin, %39,0 ile Batman, %38,8 ile Van, %38,0 ile Diyarbakır ve %37,7 ile Bitlis izledi.
TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Van'ın çocuk nüfus oranının %38,8 olduğu ve bu oranla en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il sıralamasında 8. sırada olduğunu belirtildi. 2021 yılında Van nüfusu 1 milyon 141 bin 15 olurken, çocuk nüfusu 442 bin 271 oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %17,3 ile Tunceli olurken, Tunceli ilini %17,8 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.
CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 2020 YILINDA 1 MİLYON 112 BİN 859 OLDU
Doğum istatistiklerine göre; 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 112 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 570 bin 892'si erkek, 541 bin 967'si ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %97,1'ini tekil, %2,9'unu ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.
RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI
Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2021 yılında %2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2021 yılında %0,1 oldu.
Van Bölge Gazetesi
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|59
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|35
|52
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|49
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|48
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|35
|39
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|35
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|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
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|29
|18. Burnley
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|28
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