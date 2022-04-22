Van, çocuk nüfus oranında 8. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü, 2021 yılının çocuk istatistiklerini paylaştı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Van, %38,8'lik çocuk nüfus oranı ile ülke genelinde çocuk nüfus oranı en yüksek sekizinci il oldu.

GENEL 22.04.2022, 09:19
Van, çocuk nüfus oranında 8. sırada

TÜİK'in İstatistiklerle Çocuk-2021 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 26,9'nu çocuk nüfusu oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2021 yılında %26,9 oldu.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye nüfusunun %26,9'nu çocuk nüfusu olduğunu belirtti. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı %42,3 ile Şırnak, %40,1 ile Ağrı, %39,9 ile Siirt, %39,7 ile Muş, %39,2 ile Mardin, %39,0 ile Batman, %38,8 ile Van, %38,0 ile Diyarbakır ve %37,7 ile Bitlis izledi.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Van'ın çocuk nüfus oranının %38,8 olduğu ve bu oranla en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il sıralamasında 8. sırada olduğunu belirtildi. 2021 yılında Van nüfusu 1 milyon 141 bin 15 olurken, çocuk nüfusu 442 bin 271 oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %17,3 ile Tunceli olurken, Tunceli ilini %17,8 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 2020 YILINDA 1 MİLYON 112 BİN 859 OLDU

Doğum istatistiklerine göre; 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 112 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 570 bin 892'si erkek, 541 bin 967'si ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %97,1'ini tekil, %2,9'unu ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2021 yılında %2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2021 yılında %0,1 oldu.

Van Bölge Gazetesi

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