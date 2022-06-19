Van Büyükşehirden 'Babalar Günü' Programı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin,Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, şehit babaları, engelli babaları ve huzur evlerinde kalan babalar katıldı.

Programda şehit, engelli ve huzur evinde kalan babalarla yakından ilgilenen Genel Sekreter Çelikel, babalığın ve aile kavramının önemine değindi.

Beraber yenilen Van kahvaltısının ardından Genel Sekreter Çelikel programa katılan babalara çeşitli hediyeler verdi. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.