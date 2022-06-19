Van Büyükşehirden 'Babalar Günü' Programı
Van Büyükşehir Belediyesi "Babalar Günü" dolayısıyla şehit babaları, engelli babaları ve huzur evindeki babalar ile kahvaltı programında bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin,Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, şehit babaları, engelli babaları ve huzur evlerinde kalan babalar katıldı.
Programda şehit, engelli ve huzur evinde kalan babalarla yakından ilgilenen Genel Sekreter Çelikel, babalığın ve aile kavramının önemine değindi.
Beraber yenilen Van kahvaltısının ardından Genel Sekreter Çelikel programa katılan babalara çeşitli hediyeler verdi. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22