Van Büyükşehir personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, " Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini teminen Van Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıf Başkanlıkları arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesince imzalanan Aile Destek Merkezi (ADEM) Ortak Hizmet projesi kapsamında; Edremit, Bahçesaray, Çaldıran, Tuşba ile Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlıklarına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere proje süresiyle sınırlı olmak koşuluyla 5 ay 29 gün süreyle çalışmak üzere 17 (onyedi) adet Proje Koordinatörü personeli alınacaktır.

Başvurular 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 17:00’den 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 17:00’ye kadar sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 17 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) proje koordinatörü personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır.

Yapılacak olan mevsimlik proje koordinatörü personeli alımı için;

17 Adet Proje Koordinatörü-Asil / 17 Adet Proje Koordinatörü-Yedek aday belirlenerek görevlendirmeleri yapılacaktır. Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’ne alınacak 17 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) proje koordinatörü personeli için aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

VAN BÜYÜKŞEHİR PROJE KOORDİNATÖRÜ PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. 4 Yıllık Fakültelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik, Rehberlik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Sosyal Hizmetler, Aile Ve Tüketici Bilimleri, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Gerontoloji, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık, Hemşirelik, Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim ve Tasarım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim, Medya ve İletişim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türk Halkbilimi, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü programları ile 2 yıllık Yüksekokul Bölümlerinden Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri, Sanat Tarihi, Yaşlı Bakım, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon, Halkla İlişikler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Medya İletişim, İşletme Yönetimi, Maliye Programı Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak.

5. Bayan olmak.

6.18 yaşını bitirmiş olmak.

7.Başvuru yapılacak açık iş pozisyonlardan Edremit (7), Bahçesaray (1), Çaldıran (1), Tuşba (7) ve Çatak (1) olmak üzere 17 proje koordinatörü alınacaktır. İlgili ilçelere başvuru yapacak adayların ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

8. Pedagojik Formasyonu olan adaylara öncelik verilecektir.

PROJE KOORDİNATÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Sağlık Raporu

2. Adli Sicil Kaydı Belgesi

3. Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf

5. Özgeçmiş 6. Öğrenim Belgesi (Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da e- Devlet çıktısı Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

NOT: İstenen belgeler https://kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. Alınan veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlenmektedir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar için ileri bir tarihte mülakat yapılacaktır." denildi.

Şehrivan Gazetesi