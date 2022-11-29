Van Büyükşehir personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van Büyükşehir Belediyesi, İştiraki Şirketi Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 adet otobüs şoförü alınacağını duyurdu.

GENEL 29.11.2022, 08:47
Van Büyükşehir personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van Büyükşehir, iştiraki şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Ulaşım Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 55 adet daimi otobüs şoförü alınacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başvurular 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 13:00'den 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00'ye kadar sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 55 adet daimi otobüs şoförü personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde görevlendirmek üzere toplamda 55 adet daimi otobüs şoförü olarak işe alınacaktır. İnternetten alınacak başvurular için son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00 olacaktır. Başvurular değerlendirildikten sonra yayınlanacak isim listesine 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00'den 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar itiraz hakkı tanınacaktır.

İtirazlar aynı zamanda başvuruların yapılacağı https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin işe alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Otobüs Şoförü için başvuran adaylar Noter kurası ile açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar olarak belirlenecektir. Kura ile belirlenen Otobüs Şoförü adayları mülakata alınacaktır. Mülakatlar sonunda istenen özelliklere ve yeteneklere sahip olan 55 adet Asıl-55 adet Yedek Otobüs Şoförü isim listesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait van.bel.tr adresinden ilan edilecektir" ifadelerini yer verildi.

Van Bölge Gazetesi

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